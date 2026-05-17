Dünya

Çin, ABD ve BAE'den ortak dolandırıcılık operasyonu! 276 şüpheli gözaltında

Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri polisinin, Dubai'de faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlediği bildirildi. Operasyonda 276 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Dubai'de 9 adrese baskınların yapıldığı operasyonda 276 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Çin, ABD ve BAE emniyet birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonun, üç ülkenin birlikte düzenlediği ilk kanun koruma faaliyeti olduğu belirtildi.

Çin, 2025 yılından itibaren, Myanmar ve Tayland'daki sınır şehirlerinden vatandaşlarını hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine karşı bu ülkelerle kapsamlı ortak operasyonlar düzenlemiş, operasyonlar sonucunda 8 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.

