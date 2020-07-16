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Dünya

ABD-Çin gerilimi artıyor! Ortalığı karıştıran iddiaya yanıt geldi: İçler acısı

Çin, Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı getirmeyi planladığı iddiası için 'içler acısı' yorumunu yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 'ABD'de bazılarının Çin'e baskı ve zorbalık yaptığını biliyoruz. Bağımsız egemen bir devlet olarak Çin, zorbaca uygulamalara karşılık vermek, 'hayır' demek zorundadır. Eğer bu (haber) doğruysa tek kelimeyle içler acısı olduğu kanısındayım.' dedi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:42
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BBC'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"ABD'de bazılarının Çin'e baskı ve zorbalık yaptığını biliyoruz. Bağımsız egemen bir devlet olarak Çin, zorbaca uygulamalara karşılık vermek, 'hayır' demek zorundadır. Eğer bu (haber) doğruysa tek kelimeyle içler acısı olduğu kanısındayım."

New York Times gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, ABD ile Çin arasında gerilimin arttığı dönemde Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı uygulamayı gözden geçirdiği iddia edilmişti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" ileri sürdüğü Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

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