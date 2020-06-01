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Dünya

Çin, ABD'ye çağrı yaptı: Irkçılığı ortadan kaldırın

Irkçılık karşıtı protestolar ABD geneline yayılırken, Çin Dışişleri Bakanlığı Washington'a 'azınlıkların yasal haklarını koruma' çağrısı yaptı.

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 14:02
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetimini ırk ayrımcılığını ortadan kaldırmaya ve azınlıkların yasal haklarını korumaya çağırdı. George Floyd’un ölümünün ABD’deki ırk ayrımcılığının ve polis vahşetinin ciddiyetini gösterdiğini ifade eden Çinli Sözcü, "Siyahi kişilerin canlarının korunması gerekiyor. ABD, bu meseleleri acilen çözmeli" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Afrika ülkelerinin George Floyd’un ölümünü kınadıklarını hatırlatan Sözcü, Çin’in kıta ülkeleriyle birlikte ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı durmaya hazır olduğunu kaydetti.

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