25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0991
  • 6,8345
  • 251.921
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Tayvan konusu, Çin ve ABD arasındaki en önemli ve en hassas konudur. ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz.' denildi.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan Boğazı’na savaş gemisi göndermesine ilişkin, "ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçişini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Ayrıca bu konuda ABD’ye endişelerimizi ifade ettik. Tayvan konusu Çin ve ABD arasındaki en önemli ve en hassas konudur. ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Lu, ABD’ye "iki ülke ilişkileri ile Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını olumuz etkilememesi için Tayvan’a müdahale meselesini dikkatli ve uygun şekilde ele alma" uyarısında bulundu.

Tayvan Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, ABD’nin iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiği bildirilmiş ve gemilerin Tayvan Boğazı’ndan geçme özgürlüğünün bulunduğu belirtilmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Ertelendi

Ertelendi

Kapadokya teklifi yasalaştı

Kapadokya teklifi yasalaştı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi

12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi

'Bizim lüksümüz değildir'

'Bizim lüksümüz değildir'

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Dünyada sınırlı sayıda ülkede üretiliyor, Milli 'Delü' görücüye çıktı

Dünyada sınırlı sayıda ülkede üretiliyor, Milli 'Delü' görücüye çıktı
 

POPÜLER HABERLER

´´Alka´´ başarıyla imha etti

´´Alka´´ başarıyla imha etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Erciyes-2019 Tatbikatı' nefes kesti!

'Erciyes-2019 Tatbikatı' nefes kesti!

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA