Çin, ABD'yi uyardı: Müdahale etmeyi bırakın

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:25

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 47 muhalifin gözaltına alınarak yargılanmasını kınamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hong Kong hükümetinin kanunların gereğini yapmasını, Hong Kong'un güvenliğini ve istikrarını korumasını desteklediklerini" belirten Vang, "ABD'yi gerçeklere, hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve herhangi bir şekilde Hong Kong meselesine ve Çin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- Hong Kong'da 47 muhalifin gözaltına alınması

Dün, Hong Kong'da muhaliflerden 47 kişi, "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hong Kong'da gözaltına alınan kişiler, gün içinde West Kowloon bölgesindeki bir mahkemede, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Öte yandan muhalif gruplardan çok sayıda kişi, mahkemenin önünde toplanarak protesto düzenlemiş ve dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri de göstericilere eşlik etmişti.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasayla Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.