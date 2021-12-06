Çin, Afganistan'da Taliban'ın kadın hakları alanındaki adımını olumlu karşıladı

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:43

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın haklarına ilişkin 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Cao, kararnamenin, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanıdığını, kadını asil ve özgür olarak tanımladığını, mal gibi alınıp satılamayacağını ve evliliğe zorlanamayacağını vurguladığı kaydedildi.

Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğinin altını çizen Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir." ifadelerini kullandı.