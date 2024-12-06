Çin'e ait gemiler Japon kara sularını girdi!

Japonya'da Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Uotsuri ve Taişoo Adaları etrafında dolaşan ve Japon kara sularında seyreden gemiler, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.

Devlet televizyonu NHK, sahil güvenliğin, yabancı gemilerin, ulusal kara su ihlallerini önlemek için uyarıda bulunmayı ve bölgeyi izlemeyi sürdürdüğünü aktardı.

- Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.