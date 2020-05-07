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Dünya

Çin akıllanmıyor: Kurbağa ve kaplumbağa yemeye devam ediyorlar

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 08:59
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklandı. Ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen koronavirüs nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat’ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi.

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