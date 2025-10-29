Çin arabuluculuğu üstlendi! TNLA, Myanmar askeri yönetimi ile ateşkese imzaladı

TNLA, Telegram platformunda yaptığı açıklamada, ateşkesin hafta başında Çin'in arabuluculuğunda Myanmar sınırına yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Çin'in Kunming şehrindeki yapılan görüşmeler sırasında imzalandığını bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin bugün yürürlüğe girdiği belirtilerek, anlaşma kapsamında grubun Mandalay bölgesindeki Mogok kasabası ile Shan eyaletinin kuzeyindeki Momeik kasabasından çekileceği aktarıldı.

Myanmar askeri yönetimi, ateşkes konusunda henüz bir açıklama yapmazken TNLA, yönetimin, örgütün etki gösterdiği diğer alanlara yönelik kara ve hava saldırılarını durdurmayı kabul ettiğini kaydetti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE VE İÇ SAVAŞ

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), geçen yıl Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.