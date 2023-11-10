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Dünya

Çin askıya almıştı! ABD, görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown, 2022'de Çin tarafından askıya alınan savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına ilettiğini bildirdi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 19:15 - Güncelleme:
Çin askıya almıştı! ABD, görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor
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Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Brown, taraflar arasında "yanlış anlaşılmalar olmamasını sağlamanın son derece önem arz ettiğini" vurguladı.

Brown, Çin ile savunma alanındaki diyalog mekanizmaları ve görüşmeleri yeniden başlatma isteğini Çinli mevkidaşına mektup aracılığıyla ilettiğini aktararak görüşmelerin tekrar başlaması hakkında "umutlu olduğunu" belirtti.

Brown, bugün, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmiş ve görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.

ÇİN, 2022'DE ABD İLE SAVUNMA GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Çin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.

Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.

  • ABD Genelkurmay Başkanı
  • Diyalog Mekanizmaları
  • Çin Görüşmeleri

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