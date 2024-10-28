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Dünya

Çin bağlantılı hackerlerin ABD'li siyasilerin telefon görüşmelerini dinlediği iddia ediliyor

Çin hükümeti bağlantılı bir bilgisayar korsanı grubunun ABD'li siyasilerin telefon görüşmelerinden ses kayıtları topladığı öne sürüldü.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Çin bağlantılı hackerlerin ABD'li siyasilerin telefon görüşmelerini dinlediği iddia ediliyor
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Washington Post'un haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya aşina üç kaynak, Salt Typhoon adı verilen hacker grubunun 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi casusluk faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Kanyaklardan biri, Çin devletine yakın olduğu öne sürülen hacker grubunun Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın adı açıklanmayan kampanya danışmalarından biri dahil pek çok siyasi figürü dinlediğini ifade etti.

Çinli grubun aylar önce başladığı geniş kapsamlı bir casusluk operasyonu çerçevesinde pek çok telefon görüşmesinden ses kayıtları topladığını ileri süren kaynak, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve ABD hükümetinin hackerlerin ne kadar ses kaydı elde ettiğini belirlemeye çalıştığını söyledi.

Korsanlar, ayrıca takip ettikleri siyasi figürlerin kısa mesajları dahil şifrelenmemiş bütün iletişim bilgilerine de erişebildiği belirtildi.

- FBI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer ABD kurumları hala casusluk kampanyasının tam kapsamını araştırıyor.

FBI, tarafından 25 Ekim'de yapılan açıklamada, "ABD hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı aktörler tarafından ticari telekomünikasyon altyapısına izinsiz erişimi araştırıyor." denilmişti.

Ülke seçimlere giderken, korsanlarca yapıldığı belirtilen sızmanın kapsamı ve uzun vadeli ulusal güvenliğe yönelik potansiyel tehdit konusunda endişelere neden oluyor.

FBI Washington Post'un sorularına yorum yapmayı reddederken, Washington'daki Çin Büyükelçiliği ise daha önce operasyondan haberdar olmadıklarını belirtmişti.

The New York Times gazetesi de 25 Ekim'de bilgisayar korsanlarının Cumhuriyetçi başkan adayı Trump ve başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in telefonlarını hedef aldığını ileri sürmüştü.

Ancak iki ismin dinlendiğine dair şu ana kadar hiç bir kanıta ulaşılamadı.

- HACKERLAR 100'DEN AZ KİŞİYİ DİNLEMİŞ

Washington Post'a konuşan konuya aşina iki kaynak, bugüne kadar dinlendiği tespit edilen kişi sayısının 100'den az olduğunu ancak soruşturmalar devam ettikçe daha fazla kişi ortaya çıkabileceğini aktardı.

Beyaz Saray ekim ayının başlarında soruşturma için pek çok kurumdan temsilcilerin olduğu bir ekip kurmuştu.

Salt Typhoon adı verilen grubun ayrıyeten federal hükümet tarafından yapılan yasal dinleme taleplerini izleyen sistemi hedef aldığı düşünülüyor.

ABD'li yetkililer korsanlık faaliyetlerinin seçimleri etkileyemeyeceğini ifade ediyor.

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