Çin, Bahar Bayramı'na hazırlanıyor

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsayan 40 günlük tatil döneminde yaklaşık 9 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'ni oluşturan 7,2 milyar seferin kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bu yıl seyahatlerde araç paylaşımının önemli bir eğilim olması bekleniyor. Çin'in yaygın kullanılan sosyal medya uygulaması Xiaohongshu'da, "Bahar Bayramı tatilinde araç paylaşımıyla memlekete gitmek" etiketine 180 bin yorum yapıldı ve bu etiketle yapılan paylaşımlar 5,6 milyon kez görüntülendi.

Otomobille seyahatlerde öne çıkan bir diğer unsur da Yeni Enerji Araçları (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen, pilli, yakıt hücreli, elektrikli ve hibrit araçların uzun mesafe seyahatlerde daha fazla kullanılması olacak.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Gao Bo, Kasım 2024 itibarıyla ülkedeki karayolu servis alanlarına 33 bin 100 şarj istasyonunun kurulduğunu, servis alanlarının yüzde 97'sinde elektrikli araçların şarj edilebildiği bilgisini paylaştı.

- "SILA-İ RAHİME DÖNÜŞ"

Tatil süresince demir yollarıyla 510 milyon seyahat yapılacağı öngörülüyor. Günde ortalama 12,75 milyon olması beklenen yolcu sayısıyla geçen yıla kıyasla yüzde 5,5 daha yoğun bir trafik de öngörülüyor.

Bu dönemde hava yollarıyla da 90 milyon yolcunun seyahat edeceği, günde 18 bin uçuşla geçen yıla kıyasla yüzde 8,4 bir sefer trafiği olacağı tahmin ediliyor.

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, bir "sıla-i rahime dönüş ritüeli" özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.