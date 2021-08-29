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Dünya

Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 08:18 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 08:19
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler, tartışmalı Senkaku Adaları'na yaklaşarak, bölgede avlanan Japon balıkçı teknelerini rahatsız etti.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

- Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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