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Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ticari müzakereler için ABD’ye gidecek

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ticari müzakerelerin 7'nci toplantısı için ABD’ye gideceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi olarak 21-22 Şubat’ta ABD’ye giderek, 7. Çin-ABD Yüksek Düzeyli Müzakeresi’ne katılacak.

Liu, müzakere çerçevesinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Bakanı Robert Lighthizer ile bir araya gelecek.

Çin’de 14-15 Şubat’ta yapılan ticari müzakerelerde iki tarafın, ortak çıkar alanları olan teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının korunması, vergi muafiyeti, hizmet ve tarım sektörleri, ticaret dengesi, icra mekanizmaları gibi alanlarda derinlemesine iletişim kurduğu kaydedilmiş, "ana konularda prensipte fikir birliğine" vardığı ifade edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Mnuchin ve Lighthizer’ı müzakereler çerçevesinde kabul ederek, ABD’ye “İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkesi yaralar. İş birliği en iyi seçenek.” çağrısını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.?

Liu’nun katılacağı 7. müzakere toplantısının 1 Mart'ta sona erecek "ticari ateşkesten" önceki son toplantı olması bekleniyor.

ABD’de yapılacak müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa, 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan vergi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacak. ?

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