Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin resmi yayın organı "People's Daily" gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Li, Riyad'daki temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Çin ve Suudi Arabistan'ın, enerji ticareti yanında küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için birlikte çalışması çağrısında bulunan Başbakan Li, "İkili ticaret hacmimizi daha fazla geliştirmeli, petrol, doğal gaz, petrokimya ürünleri ve altyapı inşası gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirirken enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi gibi yeni alanlara genişletmeliyiz." dedi.

Li, Çin'in 1,4 milyarlık nüfusuyla "mega pazara" sahip olduğunu, pazara erişimini ve hukuki korumaları geliştirerek yabancı yatırımcılara daha fazla fırsat sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Haberde Muhammed bin Selman'ın da Li'nin ekonomik işbirliğini geliştirmeye dair dileklerini yinelediği, Riyad ve Pekin'in bölgesel ve uluslararası sorunlarda benzer pozisyona sahip olduğunu ve benzer sorumluluğu üstlendiğini, Çin ile küresel güvenlik alanında işbirliği yapmak istediklerini belirttiği aktarıldı.

ÇİN'E YATIRIM ÇAĞRISI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çin Başkanı Li'ye ziyaretinde Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Cin Cuanglong eşlik ederken, Muhammed bin Selman'ın yanında da 9 bakan hazır bulundu.

Li ve Çinli bakanlar, Riyad'da aralarında Suudi Arabistan Yatırım Fonu ile ulusal petrol şirtketi Aramco'nun temsilcilerinin yer aldığı konferansa katılarak, Çin'e yatırım çağrısı yaptı.

Çin, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 107 milyar doları aştı. Bunun 64 milyar dolarını Suudi Arabistan'ın Çin'e ihracatı oluştururken, petrol ihracatçısı ülke toplam dış satımının yüzde 17,5'ini Çin'e yaptı.

PETROL TİCARETİNDE YENİ HAMLE

Öte yanda iki ülke arasındaki petrol ticaretinin yerel para birimlerinde yapılması da gündemdeki konular arasında.

Suudi Arabistan Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bendar el-Hüreyf, geçen hafta Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesine yaptığı ziyaret sırasında South China Morning Post gazetesine verdiği mülakatta petrol ticaretinde Çin para biriminin kullanımının genişletilebileceği, "petroyuan fikrine kapalı olmadıklarını" ifade etmişti.

Çin ile Suudi Arabistan Merkez Bankaları, Kasım 2023'te, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takas anlaşması imzalamıştı. Üç yıl süreli anlaşma kapsamında, 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) Suudi riyali karşılığı takas edilebilecek.