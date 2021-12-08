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Dünya

Çin basını yazdı: Dev geminin teknik değerlendirme süreci tamamlandı

Çin'in, en büyük ve gelişmiş amfibi harekat gemisinin teknik değerlendirme sürecini tamamladığı bildirildi.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:57
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Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, "Hainan" adı verilen "Tip 075" helikopter gemisinin çok boyutlu çıkarma savaşına hazırlığı Güney Çin Denizi'nde test edildi.

Değerlendirmelerde gemi, zırhlı çıkarma araçlarının yüklenmesi ve indirilmesi dahil çeşitli testlerden geçirildi.

Testler sonucunda geminin yükleme ve sevk etme süreçleri için gereken zaman büyük oranda kısaltıldı.

Aynı anda 30 helikopter ve yüzlerce personel taşıyabilen geminin etkinleştirilmesinin, Tayvan Boğazı'nda Güney Çin Denizi'nde askeri gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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