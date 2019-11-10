Çin basınındaki 'NATO' haberi Rusları fena kızdırdı! 'Daha çok beklerler'

Çin'de yayın yapan eastday.com haber sitesi, Baltıklar'da Rusya ile NATO arasında askeri çatışma çıkması durumunda yaşanması muhtemel senaryoyu içeren bir makale yayınladı.

Makaleye göre NATO, Rus ordusuyla olası bir çatışmada Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'ı 2 gün içinde kontrolü altına alabilir. Rusya'nın buna cevaben 5 gün içinde 5-8 Avrupa başkentini vurabileceğini belirten makalenin yazarı, bunun sonucunda çatışmanın bölgeselden küresel boyuta geçeceğinin altını çizdi.

Daha önce Washington merkezli Jamestown Foundation'ın uzmanı Richard Hooker, Rusya'nın NATO ülkelerine karşı saldırganlığının Kaliningrad Bölgesi'ne 'mal olacağını' savunmuştu.

'Baltık Ülkeleri Nasıl Korunur' adlı raporunda, NATO’nun Rusya’nın batısındaki Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Hooker, "Bölgedeki ABD ve Polonya kara birliklerinin sayısı artırılırsa Rusya ani saldırıya dayanamaz ve bu bölge üzerindeki kontrolü kaybeder" iddiasında bulunmuştu.

Rusya ve NATO ordularının Baltıklar'da askeri çatışma içine girmesi halinde İttifak güçlerinin Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebileceğinin ileri sürüldüğü habere Rus parlamenter karşılık verdi.

‘HIZLI ELE GEÇİRMEK İÇİN ÇOK BEKLERLER’

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Sergey Tsekov, İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler’in birkaç gün içinde Sivastopol’ü ele geçirme planları yaptığını hatırlattı.

RBK televizyonuna konuşan Tsekov, “Olacağını sanmasam da birinin aklına birden böyle bir şey gelecek olursa orayı hızlı ele geçirmek için çok beklerler” ifadelerini kullandı.

Federasyon Konseyi’nin diğer bir üyesi Senatör Vladimir Lukin, bu tür planları yapan kişilerle ilgili kıskançlık duymadığını söyledi:

“Elbette ki ifade özgürlüğü diye bir şey var, fakat şöyle bir İngiliz ifadesi de var; konuşmak, her zaman susmaktan daha iyi olmalı.”

‘SAÇMA BİR SENARYO’

Sputnik'in haberine göre, Senatör Aleksey Puşkov ise Kaliningrad’ın ele geçirilmesi ile ilgili iddiaları ‘saçma bir senaryo’ olarak tanımladı.

Twitter hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yapan Puşkov, “NATO’nun büyük bir çatışma riskine girmeden Kaliningrad’ı ele geçirme şansı bulunmuyor. Şuna eminim ki NATO’dakiler bunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

Rus parlamenter, basında çıkan bu tür haberlerin ‘ABD’deki birilerinin’ savaşma arzusundan kaynaklandığını tahmin etti.

Kaliningrad’ın ele geçirilmesi ile ilgili haber ve araştırmalar Batı medyasında sıklıkla yer alabiliyor. Örneğin ekimde Washington merkezli Jamestown Foundation’ın uzmanı Richard Hooker, NATO’nun Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, şakacı bir üslupla Hooker’in çalışmasının ABD’de en iyi bilimkurgu ve fantezi çalışmalarına verilen Nebula Ödülü’ne layık olduğunu ifade etmişti.