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Çin Batı Pasifik tabanında polimetalik nodüller arama ruhsatı aldı

Çin Batı Pasifik Okyanusu'nda derin deniz madenciliği özel keşif alanı çalışmaları için 5. lisansını aldı.

  • star.com.tr
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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası deniz tabanı alanındaki tüm minerallerle ilgili faaliyetleri denetleyen Deniz Tabanı (Yatağı) Kurumu'nun (International Seabed Authority -ISA), Çin'in Pioner Yüksek Teknoloji Geliştirme Şirketi'ne özel bölge araştırmaları için izin verdiğini açıkladı.
 
Yapılan açıklamada, ISA’nın Jamaika’nın Kingston kentindeki 25. oturumunda, Çin'in 74 bin kilometrekare alanda polimetalik nodüller bulma planını onayladığı belirtildi.
 
ISA'ya göre polimetalik nodüller, düşük karbonlu bir gelecek için gerekli olan yeşil enerji teknolojilerinin gelişmesiyle ilgi gören nikel, bakır, kobalt ve manganez içeriyor.
 
Pioner yöneticilerinden Chen, Perşembe günü yaptığı açıklamada 2030 ve 2035 yılları arasında bölgeyi incelemeye başlamayı planladıklarını söyledi.
 
Chen, madenciliğe başlamadan önce şirketin, madencilik ekipmanını geliştirmesi, bir coğrafi hesaplama yapması ve ekipmanı test etmesi gerektiğini söyledi.
 
Çin 1970'lerde deniz tabanı arama çalışmalarına başladı. 2001'de Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki polimetalik nodüller, 2011'de Güneybatı Hint Okyanusu'ndaki polimetalik sülfit yatakları, 2013'te Batı Pasifik'teki kobalt bakımından zengin ferromangan kabukları ve 2015 yılında Doğu Pasifik'teki polimetalik nodüller için araştırma hakkı kazandı. 

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