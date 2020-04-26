26 Nisan 2020 Pazar 10:12 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:20

Belgelerden birinde tartışmalı laboratuvarda çalışan Dr.Zhengli Shi’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler bulunuyor.

19 Ekim 2019 tarihli görüntülerde, Shi’nin Vuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’na doğru yol alırken bir su ürünleri pazarına uğrayarak, elindeki bir poşet buzu havalandırma mazgalına boşalttığı görülüyor.

Shi’nin uğradığı pazarın, dünyanın en büyük yüksek hızlı tren hattı ile aynı konumda yer aldığı, havalandırmanın her gün yüzlerce kişinin kullandığı bu hattı da doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Shi’nin izlediği yolun, her gün işe giderken izlediği yolun dışında olduğu belirtilirken, buz eriyince ortaya çıkan virüsün salgını başlatmış olabileceği değerlendiriliyor.

Pekin yönetimi ise, iddiaları ısrarlı bir dille reddediyor.