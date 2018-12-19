Çin bir Kanada vatandaşını daha tutukladı

Kanada medyasının Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Çinli yetkililer tarafından üçüncü bir Kanada vatandaşı daha tutuklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying günlük basın brifinginde ise konudan haberdar olmadığını söyledi. Hua, konuyla ilgili sorulan sorulara "Bahsettiğiniz konu hakkında bir şey duymadım." yanıtını verdi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmıştı.

Vancou'nun tutuklanmasının ardından Çinli yetkililer, Kanadalı girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig’i, “Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak” suçlamasıyla Çin'in başkenti Pekin'de gözaltına almış, haklarında ulusal güvenliğe tehdit şüphesiyle soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Vancou'nun geçtiğimiz Çarşamba günü, 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.