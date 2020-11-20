Çin birliklerinden Hindistan sınırına askeri sevkiyat

star.com.tr 20 Kasım 2020 Cuma 22:18 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 22:18

Hindistan sınırında bulunan PLA Tibet Askeri Komutanlığı birlikleri, yüksek irtifa muharebeleri için yerel olarak tasarlanan iki insansız helikopteri Hindistan sınırına konuşlandırdığı bildirildi.

Zhuhai Ziyan şirketi tarafından üretilen Blowfish A2 ve Ranger P2-X sınıra konuşlandırıldı. Global Times tarafından yapılan haberde, bu iki insansız helikopter, stratejik destek, malzeme sevkiyatı, lojistik destek, istihbarat, keşif ve taktik saldırı gibi görevleri gerçekleştirebilecek yeteneklerle donaltıldığı aktarıldı.

Zhuhai Ziyan şirketinin kara ve deniz savunma keşif görevleri için geliştirdiği son modeli olan Ranger P2-X, iyi manevra kabiliyetinin yanı sıra rüzgar direncine ve modüler bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ranger P2-X, hedef üzerinde uzun süreli keşif görevini yerine getirebiliyor ve dağlık alanlar gibi zor koşullu arazilerde uçabilmesiyle dikkat çekiyor.

Uzun ömürlü insansız helikopter Ranger P2-X, Zhuhai Ziyan şirketinin en son sınır kara ve deniz savunma keşif modelidir. İyi manevra kabiliyeti, güçlü rüzgar direnci, modüler tasarım, hızlı sökme ve kolay kurulum avantajlarına sahiptir. Ranger P2-X, hedef üzerinde uzun süreli keşif gerçekleştirebilirken, dağlık alanlar gibi zor koşullu arazilerde uçabilmesiyle ön plana çıkıyor.

star.com.tr