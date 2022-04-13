Çin Devlet Başkanı Jinping, Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesinde incelemelerde bulundu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün ülkenin Hainan eyaletinin Danzhou kentindeki Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ni ziyaret etti. Jinping, Yangpu Sergi Salonu ve Yangpu Uluslararası Konteyner Limanı'nın Xiaochantan İskelesi'nde incelemelerde bulundu. Jinping, Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nin gelişmesi ve Çin'e özgü serbest ticaret limanının inşası hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgi edindi.

Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Çin'in yabancı sermaye ile toplu halde geliştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan ulusal düzeydeki ilk kalkınma bölgesi. 2021 yılında bölgenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2020 yılına göre yüzde 34,2 oranında büyüyerek 43 milyar 660 milyon yuana (yaklaşıl 6 milyar 850 milyon Amerikan doları) ulaştı.

Her gün 24 saat hizmet veren Yangpu Uluslararası Konteyner Limanı'nın Xiaochantan İskelesinde 50 tonluk gemiler park edebiliyor.