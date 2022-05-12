Çin Devlet Başkanı Şi, Filipinler'de devlet başkanı seçilen Marcos'u tebrik etti

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, mesajında, Marcos'u seçilmesinden ötürü kutlarken "deniz komşusu olan iki ülkenin iyi günde ve kötü günde dost olduğunu" vurguladı.

Şi, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda iki tarafın çabalarıyla güçlendiğini, ülke halklarına yararının yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağladığını belirtti.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarından kaynaklanan anlaşmazlıklar, son yıllarda gerilimlere yol açıyor.

Filipinler'in başvurusuyla Uluslararası Tahkim Mahkemesi 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait yaklaşık 200 geminin iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Whitsun Resifi çevresine demirlemesiyle ortaya çıkan gerginlik nedeniyle Çin'in Manila'daki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.