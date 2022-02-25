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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, görüşmede, Devlet Başkanı Şi'ye Ukrayna sorununun tarihsel boyutları ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sürdürdüğü özel askeri operasyon konusundaki tutumu ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

AA25 Şubat 2022 Cuma 16:13 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 16:13
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki lider, Ukrayna sorunu konusunda görüş alışverişinde bulunurken Şi, Rusya ve Ukrayna'ya sorunu müzakereyle çözme çağrısında bulundu.

Putin, görüşmede, Devlet Başkanı Şi'ye Ukrayna sorununun tarihsel boyutları ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sürdürdüğü özel askeri operasyon konusundaki tutumu ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

ABD'nin ve NATO'nun uzun zamandır Rusya'nın makul güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini, taahhütlerini yerine getirmeyi reddettiğini ve doğuya doğru genişlemeyi sürdürerek Rusya'nın stratejik kırmızı çizgilerini tehdit ettiğini ifade eden Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

- "ÇİN, ULUSLARARASI TOPLUMUN TÜM TARAFLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRDIR"

Devlet Başkanı Şi de Ukrayna'da aniden değişen durumun uluslararası toplumun dikkatini bölgeye çevirdiğini, Çin'in Ukrayna sorunundaki tavrını belirlerken bu durumun kendi özel koşullarını göz önüne aldığını kaydetti.

Şi, Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilerek tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterildiği, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının müzakere yoluyla oluşturması gerektiğini vurguladı.

BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda Çin'in tutarlı bir tavra sahip olduğuna işaret eden Şi, "Çin, ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinin savunulması ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin sağlanması için uluslararası toplumun tüm taraflarıyla birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

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