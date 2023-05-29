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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayarak Türkiye ve Çin'in iki büyük ülke olarak geniş çaplı ortak çıkarlar paylaştığını belirtti.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin son yıllarda istikrarlı gelişim gösterdiğine ve farklı alanlardaki pratik işbirliğinin olumlu ivme sağladığına dikkati çeken Şi, "İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

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