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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den İklim Zirvesi kararı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:24
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in açıklamasına göre Şi, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Zirve hazırlığı kapsamında ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, geçen hafta Çin'e 4 gün süren ziyaret gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

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