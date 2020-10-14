star.com.tr 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:03 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:10

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkenin güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir askeri üsse yaptığı ziyarette askerlere "zihinlerini ve enerjilerini savaşa hazırlama" çağrısı yaptı.

Shenzhen Özel Ekonomik Bölgesi kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chaozhou şehrindeki Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri'ni ziyaret eden Jinping, birlikleri "yüksek teyakkuz durumunu sürdürmeye" çağırırken onlardan "kati surette sadık, saf ve güvenilir" olmalarını istedi.

Askeri analistler, Başkan Şi'nin teftişini, Çin'in çeşitli alanlarda "herhangi bir olası askeri çatışmaya hazırlıklarını hızlandıracağına" dair bir işaret olarak yorumluyor.

Bu ziyaretin Tayvan konusunda ve Kovid-19 salgınıyla ilgili ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin en yüksek noktasına ulaştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Tayvan'a üç adet gelişmiş silah satışı konusunda ilerleme kaydedildiği ve son günlerde anlaşmaların onaylanması için kongreye bir bildirim gönderildiği öne sürülmüştü.



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