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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'yi şiddetli öksürük tutunca devlet televizyonu yayını kesti

Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 16:30 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:30
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü. Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti. ;

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