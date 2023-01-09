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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Çin, ilk yurt dışı ziyaretlerini Afrika ülkelerine yapacak

Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Çin Gang, ilk yurt dışı ziyaretlerini Afrika ülkelerine yapacak.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Çin, ilk yurt dışı ziyaretlerini Afrika ülkelerine yapacak
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in, Çin ile Afrika kıtası arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve kapsamlı stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi için Etiyopya, Gabon, Angola, Benin ve Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada Çin'in, 9-16 Ocak'taki temasları sırasında Afrika Birliği ve Birliğin genel merkezlerini de ziyaret edeceği belirtildi.

Geçen ay göreve gelen Gang, ilk yurt dışı ziyaretlerini Afrika ülkelerine yapmış olacak.

Çin'in eski Washington Büyükelçisi olan 69 yaşındaki Çin Gang, geçen ay Dışişleri Bakanlığı görevine atanmıştı.

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