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Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Kuzey Kore'nin diyaloğu sürdürmesini, karşılıklı samimiyet göstermelerini umuyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ikinci zirveden anlaşma sağlamadan ayrılmasına ilişkin 'ABD ve Kuzey Kore'nin diyalogu sürdürmesini, karşılıklı samimiyet göstermelerini umuyoruz.' açıklamasını yaptı.

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Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump ve Kim'in Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirdiği zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen bir yılı aşkın sürede Kore Yarımadasında büyük dönüşümler olduğunu ve yarımada meselesinin siyasi çözüm sürecine kolay gelmediğini belirten Lu, bu durumun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Yarımadada geçmişte yaşanan değişimlerin "diyalog ve müzakerede ısrar etmenin tek çıkış yolu" olduğunu gösterdiğini vurgulayan Lu, "ABD ve Kuzey Kore'nin diyalogu sürdürmesini, karşılıklı samimiyet göstermelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lu, iki tarafın birbirlerinin meşru endişelerine gerçek saygı ve ilgi göstermesi ile yarımadanın nükleerden arındırılması ve barış mekanizmalarının inşasını ilerletmek adına ortak çaba harcamasını beklediklerinin altını çizerek, "Çin, bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır." dedi.

KUZEY KORE'DEN ÇİN'E ZİYARET

Lu, ayrıca, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ri Kil-song'un Çin'i ziyaret ettiğini, taraflar arasında yapılan görüşmede Çin- Kuzey Kore ikili ilişkileri ve ortak çıkarlara yönelik konuların ele alındığını kaydetti.

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