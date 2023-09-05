Çin düşüş yaşan firmalara destek için devlet kurumu kuruyor

Ülkenin ana ekonomik planlanma organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan (NDRC) yapılan açıklamaya göre, büronun görevi, "özel sektörü desteklemeye yönelik politikaların koordinasyonu ve uygulanmasını teşvik etmek" olacak.

Çin, son aylarda ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın artması nedeniyle, Kovid-19 kısıtlamaları ve hükümetin teknoloji ve gayrimenkul sektöründe kısıtlayıcı düzenlenmelerinden darbe yiyen özel sektörü canlandırmaya yönelik tedbirlere yöneliyor.

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi temmuzda özel ekonominin büyümesini teşvik için iş ortamını iyileştirmeye, finansal desteğin ve yasal güvencelerin artırılmasına yönelik kılavuz kararlar almıştı.

NDRC ve diğer ekonomik kurumlar, bunun ardından özel sektör işletmelerine piyasaya erişim, girişim destekleri, vergi ve harç kesintileri gibi tedbirleri açıklamıştı.

NDRC, yerel yönetimlerce yürütülen toplam 3,7 trilyon yuan (yaklaşık 513 milyar dolar) tutarında 3 bin 500 projeyi özel yatırımcılara açmış, özel sektörün geliştirdiği 715 yatırım projesini kredi için kamu bankalarına önermişti.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine göre 2,2, ikinci çeyrekte ise ilk çeyreğe yüzde 0,8 ile beklentilerin altında büyüme performansı göstermişti.

Ülkede devlete ait şirketlerin karları toparlanma eğilimine girerken özel sektör karlarının azaldığı gözleniyor. Bu durum yatırımlara da yansıyor. İlk 7 ayda kamu sektöründeki sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 7,6 artarken özel sektör yatırımları yüzde 0,5 azalmıştı.

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu, temmuz, genç işsizliği dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamayı bırakmıştı.

Ülke ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından, 1976'dan bu yana en düşük yıllık hasıla artışını kaydetmişti.