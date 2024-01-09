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Dünya

Çin ''Einstein'' uydusunu fırlatmıştı: Tayvan alarma geçti

Çin'in 'Einstein' astronomi gözlem uydusunu fırlatmasının ardından, Pekin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan Adası'nda hava saldırısı alarmı verildi.

AA9 Ocak 2024 Salı 19:26 - Güncelleme:
Çin ''Einstein'' uydusunu fırlatmıştı: Tayvan alarma geçti
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Tayvan Savunma Bakanlığı, fırlatmanın ardından vatandaşların cep telefonlarına "bir füzenin Tayvan hava sahasına girdiğine" ilişkin uyarı gönderdi.

Çince ve İngilizce olarak gönderilen mesajın Çincesinde uydu ifadesi geçerken, İngilizcesinde yer almaması paniğe sebep oldu.

Bakanlığın daha sonraki açıklamasında, Çin ana karasından fırlatılan roketin, uzay boşluğunda Tayvan hava sahasının güneyinden geçtiği ifade edilerek mesajın, roket enkazının bölgeye düşme olasılığına karşı uyarı amaçlı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilendi.

X-ışını dizisi teleskoplarından oluşan "Einstein" uydusu, Long March-2C taşıyıcı roketiyle Çin'in Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Hafta sonunda kritik liderlik ve yasama meclisi seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan Tayvan, Çin'den gelebilecek askeri bir tehdide karşı teyakkuzda bekliyor.

Savunma Bakanlığı, füze uyarısının yanı sıra gün içine Çin'e ait 10 savaş uçağı ile 4 savaş gemisinin ve ayrıca dün 4 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

  • Tayvan Adası
  • Pekin
  • astronomi gözlem

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