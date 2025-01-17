Çin ekonomisi büyüme hedefine ulaştı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2024 döneminde, önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2024 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefini yakaladı.

Çin ekonomisi, 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti.

Dünyanın en büyük ikinci büyük ekonomisi, iç talepteki zayıflık ve fiyatlardaki deflasyon eğiliminin yanı sıra yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşün büyümeyi baskıladığı bir yılda, büyüme hedefini zor da olsa yakalamayı başardı.

- SON ÇEYREKTEKİ BÜYÜME YÜZDE 5,4

UİB, 2024'ün son çeyreğindeki hasıla artışının yüzde 5,4 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 4,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydetmişti.

UİB verilerine göre, 2024'te sanayi üretimi yüzde 5,8, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,5 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2024'te önceki yıla göre yüzde 3,2 artış kaydetti.

İşsizlik oranı 2024 sonunda 5,1 olurken, 2023 yılı sonuna kıyasla 0,1 puan azaldı.

Kişi başına harcanabilir gelirin, 2024'te önceki yıla göre yüzde 5,3 yükseldiği bildirildi.