Çin, Elon Musk'ı BM'ye şikayet etti

TRT Haber 28 Aralık 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 10:45

Elon Musk'un uzay teknolojisi şirketi SpaceX tarafından işletilen uydu internet ağı Stralink, Çin'in tepkisiyle karşı karşıya.

Pekin, ülkenin uzay istasyonunun Starlink uydularıyla iki "yakın karşılaşma" yaşadığını ve kazayı önleme manevrası yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Çin'in bu ay Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne sunduğu bir belgeye göre, olaylar 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde meydana geldi.

Ajansın web sitesinde yayınlanan belgede, "Güvenlik nedenleriyle Çin Uzay İstasyonu önleyici çarpışmadan kaçınma kontrolü uyguladı" dedi.

SPACEX, BBC'NİN YORUM TALEBİNE CEVAP VERMEDİ.

Şikayet kamuya açıklandıktan sonra, Elon Musk, Starlink ve ABD, Çin'in Twitter benzeri Weibo mikroblog platformunda ağır şekilde eleştirildi.

Bir kullanıcı Starlink'in uydularını "sadece bir uzay çöpü yığını" olarak tanımladı

Uyduların "Amerikan uzay savaşı silahları" olduğunu söyledi.

Bir başkası, "Starlink'in riskleri yavaş yavaş açığa çıkıyor, tüm insan ırkı ticari faaliyetlerinin bedelini ödeyecek." dedi.

SPACEX'İN UYDU İNTERNETİ PROJESİ

SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Starlink şirketi uydu internet sistemlerini birkaç havayolu şirketinin uçaklarında test etmeye başladıklarını açıklamıştı.

Yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı 2 bine yaklaştı. Uydu sayısının 2022 yılında mevcut rakamın iki katına çıkması planlanıyor.