İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen iki uyuşturucu kaçakçısını idam etti
Dünya

Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen iki uyuşturucu kaçakçısını idam etti

Filipinler'in defalarca tekrarladığı af çağrılarına rağmen Çin'in iki uyuşturucu kaçakçısını idam ettiği bildirildi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen iki uyuşturucu kaçakçısını idam etti
ABONE OL

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kaçakçıların insani gerekçelerle cezalarının müebbet hapse çevrilmesi için Çin makamlarına defalarca başvuru yapılmasına karşın sonuç alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin hükûmetinin kendi iç yasalarını gerekçe göstererek Filipinli iki uyuşturucu kaçakçısı hakkındaki idam kararını icra ettiği belirtildi.

Filipinler'in denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına yardımcı olmak için mümkün olan tüm yollara başvuracağına işaret edilen açıklamada, "Nihayetinde bu davalarda Filipinler değil, yabancı ülkelerin yasaları ve egemen kararları geçerli olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca söz konusu kişilerin hukuk mücadelelerine finansman sağlamak dahil mümkün olan her türlü yardımın da sağlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, Çin'de iki Filipinler vatandaşının daha hakkında idam kararı bulunduğunu, bu kararın temyize götürüldüğünü ve nihai inceleme aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.