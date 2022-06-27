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Dünya

Çin: Halkın istekleri daha fazla dikkate alınmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halkın isteklerinin, internet ve diğer kanallar kullanılarak daha iyi dinlenmesi gerektiğini belirtti.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
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Xinhua ajansının haberine göre, Şi, kamuoyuna daha fazla saygı duyulması ve halkın isteklerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Şi, çevrim içi platformlar aracılığıyla halkın fikrinin alınmasının, parti üyelerinin ve toplumun siyasi hayata katılmasına ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak için etkili bir yol olduğunu ifade etti.

Bu sürecin aynı zamanda demokrasinin bir örneği olduğunu belirten Şi, sayısız yapıcı fikir ve öneride bulunulduğunu ve yetkili departmanların onları kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi, faydalı olanları benimsemesi gerektiğini vurguladı.

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