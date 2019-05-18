Çin için çalışan CIA ajanına 20 yıl hapis cezası
Eski bir CIA ajanı, gizli ulusal savunma bilgilerini Çin istihbaratıyla paylaşmaktan suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Eski bir CIA ajanı olan Kevin Patrick Mallory, “ulusal savunma bilgilerini Çin Halk Cumhuriyeti’yle paylaştığı” gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan basın bildirisinde, 62 yaşındaki eski CIA ajanı Mallory’nin Mart 2017 ve Nisan 2017’de Çin’i ziyaret ederek Çin istihbarat servisleri adına çalışan Michael Yang ile bir araya geldiği aktarıldı.
Eski CIA ajanı Mallory’nin Çin’de gerçekleştirdiği bu temaslarında dört farklı gizli dosyayı Michael Yang ve onun patronu ile paylaştığı tespit edildi.
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