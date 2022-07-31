İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2022 Pazar / 1 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin ile ABD arasında gerilim! Blinken: Anlaşmazlık akıllıca yönetilmeli
Dünya

Çin ile ABD arasında gerilim! Blinken: Anlaşmazlık akıllıca yönetilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Çin'in 40 yıldan fazla süredir Tayvan konusundaki anlaşmazlıklarını yönettiklerine işaret ederek, 'Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum.' dedi.

AA31 Temmuz 2022 Pazar 01:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Biden'ın Şi'ye ABD'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini söylediğini aktaran Blinken, "ABD, Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirmeye ya da barış ve istikrarı bozmaya yönelik tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." dedi.

Çin ile ABD arasında Tayvan konusunda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu ancak 40 yıldan uzun süredir bunları yönettiklerini belirten Blinken, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken, Biden ve Şi arasında iletişim hatlarının açık olmasının da hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, Tayvan konusunun en sorumluluk sahibi şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.