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Dünya

Çin ile Filipinler arasında gerilim! İki ülke çarpışmadan birbirlerini sorumlu tuttu

Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilaflı İkinci Thomas Sığı yakınında, sahil güvenlik gemilerinin çarpışmasından birbirlerini sorumlu tuttu.

AA5 Mart 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
Çin ile Filipinler arasında gerilim! İki ülke çarpışmadan birbirlerini sorumlu tuttu
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Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çarpışmaya Çin sahil güvenlik botundaki personelin "sorumsuz ve yasa dışı" davranışlarının sebep olduğunu savundu.

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu ise Filipinler'in bölgeye gemiler göndererek taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek, "Filipin gemisi, Çin'in sürekli uyarılarını görmezden geldi, Denizde Çarpışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Düzenlemeler Sözleşmesine aykırı olarak Çin gemisine bilerek çarptı." ifadesini kullandı.

Manila yönetimini diyalog konusunda dürüst olmamakla suçlayan Sözcü Gan, Filipinler'in bilerek sorun çıkardığını, kötü niyetli tahrik ve sansasyonla Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar verdiğini ileri sürdü.

İhtilafa konu olan İkinci Thomas Sığı çevresinde iki ülke gemileri arasında geçen yılın yaz aylarından bu yana pek çok kez tehlikeli yakınlaşma ve temas yaşanmıştı.

İKİNCİ THOMAS SIĞI

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında gerilime yol açıyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte Filipin donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

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