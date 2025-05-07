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Çin ile kritik adım! Hava savunma sistemleri için görüşmeler resmen başladı

Hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamaya çalışan Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), gelişmiş Çin hava savunma sistemlerini yakın takibe aldı. Yabancı basın Nijerya'nın hava güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım attığını ifade ederken, Çinli yetkililerin, bazı Afrika ve Asya ülkelerine ihraç edilmiş olan Sky Dragon hava savunma sistemi de dahil olmak üzere bir dizi sistemi NAF yetkililerine sunduğu aktarıldı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
Çin ile kritik adım! Hava savunma sistemleri için görüşmeler resmen başladı
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Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hasan Bala Abubakar başkanlığındaki bir heyet, ikili savunma işbirliğini genişletmek ve Nijerya'nın radar ve füze savunma altyapısını iyileştirmek amacıyla Çin'e gerçekleştirdiği üst düzey ziyareti tamamladı.

Yabancı basında yer alan habere göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette Pekin, Hefei, Nanjing ve Xi'an'da çalışmalar yapıldığı ve NAF'a göre heyetin, ülkenin başlıca savunma yüklenicilerinden ikisi olan China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ve China North Industries Corporation'ın (NORINCO) üst düzey yöneticileriyle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

SKY DRAGON HEYETE SUNULDU

Görüşmelerin, Nijerya Askeri Toplam Radar Kapsamı (MTRACON) girişiminin uygulanması için gerekli teknolojilere odaklandığı bildirildi. Çinli yetkililer, katılımın bir parçası olarak, yüksek enerjili lazer karşı-drone teknolojileri ve halihazırda diğer Afrika ve Asya ülkelerine ihraç edilmiş olan Sky Dragon hava savunma sistemi de dahil olmak üzere bir dizi sistemi sergilediler.

NİJERYA İÇİN ÇİN SAVUNMA FİRMALARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ziyaret kapsamında Hava Kuvvetleri komutanlarından Süleyman Kabir Usman, yaptığı açıklamada Çin sistemlerinin teknik yeteneklerine övgüde bulunurken, herhangi bir tedarik veya işbirliği programının uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak için Çin savunma firmalarıyla sürekli etkileşimin elzem olduğunu belirtti.

NAF'tan yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, NAF'ın Nijerya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için küresel ortaklıklardan ve son teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığını vurguluyor" ifadelerine yer verildi.

ASKERİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇİN FORMÜLÜ

Heyetin ayrıca Nijerya Hava Kuvvetleri öğrencilerinin Çin'de eğitim görmesi olanaklarını araştırırken, uzun vadede yabancı teknik desteğe olan bağımlılığı azaltmak için yerli bir Radar Bakım ve Araştırma Tesisi kurma planlarını görüştüğü ifade edildi.

Çin, kıtadaki askeri-endüstriyel nüfuzunu artırma çabalarının bir parçası olarak füze savunma sistemlerini pazarlayarak, Afrika genelindeki savunma varlığını genişletmeye devam ediyor.

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