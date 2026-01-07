Çin ile Tayvan arasında siyasi kriz: Ülkeye girişleri yasaklandı

Çin Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Tayvan Eğitim Bakanı Cheng Ying-yao ve İçişleri Bakanı Liu Shyh-fang'i Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen "ayrılıkçı faaliyetlerde" bulunmakla suçlayarak, uygulanan yaptırımlar kapsamında Tayvanlı yetkililerin ve ailelerinin Çin'e girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Çin Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua gerçekleştirdiği basın toplantısında, Tayvan Eğitim Bakanı Cheng Ying-yao ve İçişleri Bakanı Liu Shih-fang'i "Tayvan bağımsızlığını destekleyen fanatik ayrılıkçılar" olarak nitelendirirken, yetkililerin ve ailelerinin ilgili kanunlar ve mevzuat kapsamında Çin'in özel idare bölgeleri Hong Kong ve Makao da dahil olmak üzere ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi. Tayvanlı yetkililere uygulanan yaptırımlar kapsamında kişilerle ilgili kurum ve kuruluşların da Çin'de faaliyetler yürütmesinin yasaklandığı belirtildi. Chen, "Bu kişilerin hukuka uygun şekilde cezalandırılması ve ömür boyu hesap vermelerini sağlamak için bütün gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı. Sözcü Chen ayrıca son gelişmelerle birlikte Pekin yönetimi tarafından yaptırım uygulanan Tayvanlı yetkililerin sayısının 14'e yükseldiğini belirtti.

Çin basını, söz konusu yasak kararının Tayvan lideri Lai Ching-te'nin göreve geldiği 2024 yılından bu yana Tayvanlı yetkililere yönelik ilk yaptırım olduğunun altını çizdi.

TAYVAN'DAN TEPKİ

Tayvan Anakara İşleri Konseyi ise kararı sert bir şekilde eleştirdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Çin'in kararının taraflar arasındaki ilişkileri ciddi şekilde zedeleyeceği ve halkı sadece öfkelendirmekle kalacağı vurgulandı. Konsey Pekin yönetimini, "Tayvan halkını statükoyu ve demokratik özgürlüklerini korumaya yönelik azimlerinden vazgeçirmek amacıyla ilgili isimlerin ötesinde caydırıcı bir etki oluşturmakla" suçladı. Açıklamada, Çin'in kararı "tehdit ve zorlama" olarak nitelendirilirken, "Çin Komünist Partisi yetkililerinin Tayvan Boğazı'ndaki ilişkilerde istikrarsızlığı provoke eden faaliyetlerinin neden olabileceği bütün ciddi sonuçlar tamamıyla Çin tarafından üstlenilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN, TAYVAN ÇEVRESİNDE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Çin, 29 Aralık 2025'te Tayvan çevresinde "Adalet Misyonu 2025" adıyla askeri tatbikat başlatmıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası'nın kuzey ve güneyindeki sularda muhripler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarıyla tanımlama ve doğrulama, uyarı ve uzaklaştırma, simüle edilmiş saldırılar, deniz hedeflerine yönelik saldırılar ile hava ve denizaltı savunma tatbikatı düzenlendiği ifade edilmişti. Çin'in art Tayvan çevresinde uzun menzilli gerçek mühimmat ile gerçekleştirdiği atış tatbikatlarında art arda en az 10 roketin fırlattığı tespit edilmiş ve Tayvan'daki birçok uçuş söz konusu gelişme nedeniyle iptal edilmiş veya ertelenmişti. Tayvan'ın bölgedeki müttefikleri ve Batılı ülkeler ise olaya tepki göstermişti.