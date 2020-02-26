Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi

AA 26 Şubat 2020 Çarşamba10:24 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:24

Büyükelçi Chang, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "5 bin adet yeni tip koronavirüs tespit kitini Çin Büyükelçiliği ve İran'daki Çinli şirketlerin bir hediyesi olarak İranlı yetkililere teslim ettik. Çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçisi, dün de İran'a 250 bin koruyucu maske bağışladıklarını duyurmuştu.

- ÇİN'DEN YAYILDI



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.