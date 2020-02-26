İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1486
  • EURO
    6,6828
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114296
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
Dünya

Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a 5 bin tespit kiti gönderdiklerini açıkladı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba10:24 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:24

Büyükelçi Chang, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "5 bin adet yeni tip koronavirüs tespit kitini Çin Büyükelçiliği ve İran'daki Çinli şirketlerin bir hediyesi olarak İranlı yetkililere teslim ettik. Çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçisi, dün de İran'a 250 bin koruyucu maske bağışladıklarını duyurmuştu.

- ÇİN'DEN YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Türk zırhlısı, Esed rejimine ait tankı böyle kovaladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Hedeflerinde Türkiye var
Hedeflerinde Türkiye var

Hedeflerinde Türkiye var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.