Çin, İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu ülkedeki Çin vatandaşlarının gelişmeleri izlemeleri ve İsrail hükümetinin yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını artırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, etraflarındaki bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak güzergahlarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Halen İsrail genelinde seyahat riskinin yüksek risk ifade eden "turuncu" seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, ülkenin kuzey sınırı ve Gazze'nin yakınındaki bölgelerde (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'un güneyi ve Netivot'un batısının) seyahat riskinin aşırı yüksek riski ifade eden "kırmızı seviyede" olduğuna dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarının yakın gelecekte buralara seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda halen kırmızı riskli bölgelerde bulunan vatandaşların ve kuruluşların en kısa zamanda güvenli yerlere gitmeleri, hassas kurum ve tesislere yakın bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği, gün içinde İran'daki vatandaşlarına dış güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.