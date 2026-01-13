İSTANBUL 5°C / 2°C
  Çin istihbaratına bilgi sızdıran mühendise hapis cezası
Dünya

Çin istihbaratına bilgi sızdıran mühendise hapis cezası

ABD'de federal mahkeme, donanmada görev yapan eski bir mühendisin, Çin istihbaratına gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgi sızdırmaktan 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:22
Çin istihbaratına bilgi sızdıran mühendise hapis cezası
ABONE OL

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağustos 2025'te casusluk dahil 6 ayrı suçtan suçlu bulunan 25 yaşındaki Jinchao Wei hakkında karar açıklandı.

Gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgilerin yer aldığı 60 adet kılavuz satan Wei hakkında, Çin istihbaratına bilgi sızdırmaktan 16 yıldan fazla hapse çarptırılmasına karar verildi.

Amfibi hücum gemisi USS Essex'de mühendis olarak görev yapan Wei, Ağustos 2025'te Çin adına çalışan bir istihbarat görevlisine 12 bin dolar karşılığında 18 ay boyunca bilgi sağlamaktan suçlanmıştı.

Ağustos 2025'te jüri, "Çinli istihbarat yetkilisine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği" gerekçesiyle yargılanan Wei'yi casusluk dahil 6 suçtan mahkum etmişti.

