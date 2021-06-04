Çin, kamu kurum ve kuruluşlarında karbon salımı miktarını sınırlayacak

AA 04 Haziran 2021 Cuma 13:02 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 13:02

Çin Ulusal Hükümet Ofisleri İdaresinden yapılan açıklamada, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14'ncü 5 Yıllık Plan döneminde kamuda enerji ve kaynak tasarrufuna ilişkin çalışma planının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada plan kapsamında, 2025 yılına gelindiğinde su tüketiminin yılda 12,4 milyar küp, kömür tüketiminin 189 milyon ton ve karbon salım miktarının 400 milyon ton ile sınırlandırılacağı kaydedildi.

Sayıları yaklaşık 300 bini bulan kamu iktisadi teşebbüslerine ise planda yer verilmedi.

Çin'de, 2020 verilerine göre, yaklaşık 1 trilyon 586 milyon kamu kurum ve kuruluşu bulunuyor.

Çin hükümeti, 14'ncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 arttırmayı amaçlıyor. Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.