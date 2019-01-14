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Çin, Kanada vatandaşını idam edecek

Çin mahkemesi, tutukladığı Kanada vatandaşı uyuşturucu zanlısını ölüme mahkum etti

  • star.com.tr
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Çin mahkemesi, tutukladığı Kanada vatandaşı uyuşturucu zanlısını ölüme mahkum etti

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