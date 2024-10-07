İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2533
  • EURO
    37,6354
  • ALTIN
    2918.35
  • BIST100
    9131.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'yi teyakkuza geçiren siber saldırı: Büyük bir ulusal güvenlik krizi
Dünya

ABD'yi teyakkuza geçiren siber saldırı: Büyük bir ulusal güvenlik krizi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'in sorumlu tutulduğu ABD'deki internet sağlayıcılarına yönelik siber saldırının, Washington hükümetinin, 'mahkeme izniyle' vatandaşlarını izlemek için kullandığı sistemlerden yararlanılarak yapıldığını ileri sürdü.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
ABD'yi teyakkuza geçiren siber saldırı: Büyük bir ulusal güvenlik krizi
ABONE OL

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları, ABD hükümet ve kurumlarının yasal taleplerle işbirliği amacıyla kullanılan ağ altyapısına erişim sağlamış olabilir.

Kaynaklar, "büyük bir ulusal güvenlik riski" anlamına gelen gizli erişimlerin, Verizon, AT&T ve Lumen gibi ABD'nin büyük telekomünikasyon ve internet sağlayıcı şirketler üzerinden yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.

SALDIRI ÇİN KAYNAKLI

Siber saldırının Çinli Salt Typhoon isimli bir hacker grubunca yapıldığını bildiren kaynaklar, grubun, mahkemeler veya ulusal güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yerel bilgi taleplerini karşılamak için internet sağlayıcılarca kurulan "arka kapı" sistemlerini kullandıklarını düşündüklerini aktardı.

Kaynaklar, istihbarat faaliyetleri için kullanılan gözetleme sistemlerine de söz konusu saldırılarda erişim sağlanıp sağlanmadığı konusunda herhangi bir tespit yapılamadığını söyledi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Siber saldırı sırasında, milyonlarca ABD vatandaşının yanı sıra birçok küçük ve büyük ölçekteki işletmelerin bilgilerinin de çalındığını vurgulayan kaynaklar, saldırının ABD hükümeti tarafından "önemli ve endişe verici" olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Elektronik cihazları uzaktan patlatmak mümkün mü?

Başta Microsoft olmak üzere, saldırıdan etkilenen internet sağlayıcı şirketlerin konuyla ilgili soruşturma yürüttükleri belirtildi.

ASELSAN geliştirdi

Öte yandan, Çin saldırıya ilişkin ülkesine yöneltilen suçlamaları reddederken, Washington'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu yaptığı açıklamada, "Çin, siber saldırılara ve her türlü siber hırsızlığa kesinlikle karşı çıkıyor ve bunlarla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.