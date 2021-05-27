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Dünya

Çin Kovid-19 aşısını silah olarak kullanıyor! Siyasi savaş

Tayvan, Kovid-19 vakalarının artmasını önlemek için almaya çalıştığı Kovid-19 aşılarını Çin engellemesi nedeniyle alamıyor.

Star.com.tr27 Mayıs 2021 Perşembe 20:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 20:26
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Tayvan, Kovid-19 vakalarının artmasını önlemek için almaya çalıştığı Kovid-19 aşılarını Çin engellemesi nedeniyle alamıyor. Çin'in dışarıdan aşı almasını engellediği Tayvan'a kendisi de aşı satmıyor.

Tayvan, Çin'in kendisine çok ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşılarını verme konusunda samimi olduğuna inanmadığını ve adanın vaka sayılarının artmasında en büyük payın Pekin'in siyasi nedenlerden dolayı aşıları önlemesinden kaynaklandığını söyledi.

Çin ve Tayvan, dünya virüsle savaşırken, Tayvan'ın Çin egemenliğini kabul etmeyi reddetmesi ve ABD'nin Taipei'ye verdiği desteği artırması nedeniyle aralarındaki bağlar iyice gerildi ve karşılıklı suçlamalar arttı.

Tayvan, Çin'in Almanya'nın BioNTech aşılarını almasını engellediğini söylemesinin ardından, Çin bu aşının tedarikini Çinli satış temsilcisi Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd aracılığıyla göndereceklerini söyledi fakat aşı Tayvan'a ulaşmadı.

Üst düzey bir Tayvanlı yetkili, Çin'in aşı sorununu ele almak için Kovid-19 vakaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için mevcut bir kanalı kullanmadığını, bunun yerine aşı sunmaya gerçek niyeti olmadan Tayvan'ı "bölmek ve zayıflatmak" için "siyasi savaş" başlattığını söyledi.

Star.com.tr

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