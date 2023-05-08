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Dünya

Çin, Kovid-19'u ''B sınıfı salgın hastalık'' olarak sınıflandırmayı sürdürecek

Çin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 'uluslararası halk sağlığı acil durumu' statüsünü kaldırdığını duyurmasının ardından, Kovid-19'u 'B sınıfı salgın hastalık' olarak sınıflandırmayı sürdüreceğini bildirdi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Çin, Kovid-19'u ''B sınıfı salgın hastalık'' olarak sınıflandırmayı sürdürecek
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Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, DSÖ'nün kararının küresel riskin ortadan kalktığı anlamı taşımadığını, ancak hastalığın acil durum yerine diğer salgın hastalıklar gibi ele alınmasının vaktinin geldiğine işaret ettiğini belirtti.

Yetkililer, Çin'in halihazırda Kovid-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak sınıflandırdığını ve bu kapsamdaki tedbirleri sürdüreceğini kaydetti.

Bakanlık statüsündeki Komisyonun Sözcüsü Mi Fıng, virüsün hala mutasyon geçirdiğini ve yerel düzeyde yayılmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, yerel yönetimlerin ve sağlık birimlerinin halk sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almasının önemini vurguladı.

Çin, 8 Ocak'ta Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan karantina tedbirleri ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden dünyaya açmıştı.

"A sınıfı salgın hastalık" statüsü, virüs bulaşan kişilerin karantinaya alınmasını, yakın temastakilerin takibini, mekanların tecridini ve dezenfeksiyonunu gerekli kılıyordu. "B sınıf salgın hastalık"ta ise karantina zorunluğu bulunmuyor, salgın koruma ve kontrol tedbirleri yerine kritik vakaların tedavisine odaklanılıyor.

- XBB alt varyantı hakim hale geldi

Öte yandan Ulusal Virütik Hastalıklar Kontrol ve Önleme Enstitüsü araştırmacısı Çın Cao, Omciron'un XBB alt varyantının son dönemde ülkedeki vakalarda hakim hale geldiğini bildirdi.

Cao, XBB alt varyantının şubat ortasında vakaların yalnızca binde 2'sini oluştururken nisan sonunda oranın yüzde 74,4'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Nisanda yurt dışı kaynaklı vakaların yüzde 97,5'unda XBB tespit edildiğine dikkati çeken Cao, bunun salgının küresel seyri ile bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 2022 sonunda aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden, kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan salgın dalgasında nüfusun yüzde 82,4'ünü oluşturan, 1 milyardan fazla insanın virüse yakalandığının tahmin edildiği bildirilmişti.

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