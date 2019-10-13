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Çin malı köprü çöktü 

Çin’in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü seyir halindeki araçların üzerine çöktü.

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Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Araçlar seyir halinde ilerlerken otoyolun üstündeki köprü birden bire ansızın yere çöktü. Bu esnada tam üst geçidin altından geçmekte olan bazı araçlar çöken köprünün altında kalarak ezildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşıdı. İyice hurdaya dönen araçlar ise sabah saatlerinde yerinden kaldırılabildi. Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor.

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